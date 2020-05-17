 

В Латвии нашли парализовавший воздушное пространство страны беспилотник

17.05.2020, 19:16, Новости дня

Беспилотник, который в начале потерял управление и пропал, из-за чего в Латвии были введены ограничения на использование воздушного пространства, найден в лесу, сообщил представитель латвийского Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев.

Аппарат упал в день пропажи – 2 мая в 19.48. Его обнаружил местный житель, который сообщил о его местонахождении. Владельцем летательного аппарата была компания UAVFactory, передает RT.

Для снятия дрона привлекли пожарно-спасательную службу. Он был передан АГА для расследования.

В начале мая из-за этого беспилотника, который потерял управление и пропал, в Латвии вводили ограничения на использование воздушного пространства.



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