 

В Берлине задержали более 300 участников акции протеста

17.05.2020, 19:16, Новости дня

На акциях протеста, связанных с ограничениями из-за коронавируса, в Берлине более 300 человек задержаны для выписки штрафа, пострадали пятеро полицейских, информирует полиция города.

В Германии в последние несколько недель время от времени проходят акции протеста против ограничительных мер по коронавирусу. В субботу в многочисленных демонстрациях в Берлине принимали участие около 1 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«В целом более 300 человек были задержаны и были начаты соответствующие производства о нарушении общественного порядка и уголовные производства из-за нарушений распоряжений по ограничительным мерам в соответствии с законом об инфекционной защите. Помимо прочего, были выписаны штрафы за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нападения с применением силы, оскорбления, нарушения закона о проведении общественных собраний, нарушения общественного порядка группой и телесные повреждения», – информирует полиция.

Двое участников акции были доставлены в полицию.

«Среди задействованных полицейских, в том числе группы по коммуникации полиции Берлина, а также 100 сотрудников федеральной полиции, пятеро пострадали. Одного коллегу пришлось доставить в больницу для оказания помощи», – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Варшаве правоохранители использовали слезоточивый газ против предпринимателей, которые приняли участие в акции протеста.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / РПЦ объяснила демонтаж мозаики с Путиным из главного храма армии

23.04 / Корабли ТОФ отработали десантную подготовку

15.05 / Все партии уральских аппаратов ИВЛ проверили после пожаров

10.04 / Ляшко: Результаты более жесткого карантина мы увидим через семь-восемь дней

15.05 / Названа причина лидерства США по числу случаев коронавируса

28.03 / Количество медиков, оказывающих помощь украинцам с коронавирусом, будет увеличено – Минздрав

30.04 / Специалисты обучили микробов уничтожать пластик

05.05 / При условии полной отмены карантина с 11 мая в Украине от коронавируса может умереть до 100 тыс. человек – Минздрав

02.04 / ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД по подозрению во взятках

09.04 / США заявили о перехвате противолодочных российских самолетов у берегов Аляски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска