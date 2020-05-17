В Берлине задержали более 300 участников акции протеста

17.05.2020, 19:16, Новости дня

На акциях протеста, связанных с ограничениями из-за коронавируса, в Берлине более 300 человек задержаны для выписки штрафа, пострадали пятеро полицейских, информирует полиция города.

В Германии в последние несколько недель время от времени проходят акции протеста против ограничительных мер по коронавирусу. В субботу в многочисленных демонстрациях в Берлине принимали участие около 1 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«В целом более 300 человек были задержаны и были начаты соответствующие производства о нарушении общественного порядка и уголовные производства из-за нарушений распоряжений по ограничительным мерам в соответствии с законом об инфекционной защите. Помимо прочего, были выписаны штрафы за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нападения с применением силы, оскорбления, нарушения закона о проведении общественных собраний, нарушения общественного порядка группой и телесные повреждения», – информирует полиция.

Двое участников акции были доставлены в полицию.

«Среди задействованных полицейских, в том числе группы по коммуникации полиции Берлина, а также 100 сотрудников федеральной полиции, пятеро пострадали. Одного коллегу пришлось доставить в больницу для оказания помощи», – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Варшаве правоохранители использовали слезоточивый газ против предпринимателей, которые приняли участие в акции протеста.