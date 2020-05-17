 

Заразившемуся коронавирусом протоиерею Смирнову стало лучше

17.05.2020, 19:06, Новости дня

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов почувствовал себя лучше и рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее он был госпитализирован с диагнозом "коронавирус". Сообщалось, что он помещен в палату интенсивной терапии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас протоирей находится в обычной палате, температура снизилась. "Иду на поправку", – сообщил он через своего советника агентству ТАСС.



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