Китайский эпидемиолог сообщил о попытке скрыть масштабы распространения инфекции

17.05.2020, 19:06, Новости дня

Власти китайского города Ухань, где в декабре прошлого года были зарегистрированы первые случаи коронавируса COVID-19, первоначально не раскрывали истинного масштаба вспышки. Об этом заявил в интервью CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

Именно он 20 января подтвердил в эфире китайского государственного телевидения CCTV возможность передачи нового коронавируса от человека к человеку. К тому моменту власти Уханя в течение нескольких недель настаивали на отсутствии четких доказательств возможности такой передачи вируса и заявляли, что держат ситуацию с распространением инфекции под контролем.

Чжун Наньшань посетил Ухань 18 января во главе группы экспертов, направленной Национальным советом здравоохранения КНР для расследования вспышки заболевания. По его словам, по прибытии множество врачей и бывших студентов говорили ему, что ситуация в городе намного хуже, чем сообщается в официальных докладах властей.

"Местные власти в тот момент не хотели говорить правду, — рассказал Наньшань. — В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что реальное число заразившихся, вероятно, больше".

По словам эпидемиолога, он начал подозревать неладное, когда официальное число выявленных в Ухане случаев заражения больше 10 дней оставалось одним и тем же — 41 человек, — тогда как случаи заражения уже начали появляться в других странах.

"Я не верил этому результату, поэтому продолжал задавать вопросы, просил назвать реальное количество, — говорит он. — Думаю, им очень не хотелось отвечать на мой вопрос".

Через два дня уже в Пекине ему сообщили, что общее количество заболевших в Ухане составляет уже 198, что заразились 13 медиков и три человека уже умерло. В тот же день на встрече с чиновниками центрального правительства КНР он предложил закрыть Ухань, чтобы сдержать распространение вируса.

Мэр Уханя Чжоу Цзяньван в интервью CCTV 27 января признал, что его администрация не предоставила общественности информацию по коронавирусу вовремя, отметив: "Как местное правительство мы можем раскрывать информацию только после того, как нас уполномочат".

По словам Чжуна Наньшаня, после того, как борьбу с распространением коронавируса взяли на себя центральные власти, Пекин объявил: все города и правительственные ведомства должны сообщать действительное количество случаев, иначе виновные будут наказаны.

"Так что с 23 января все данные, я думаю, корректны", — добавил эпидемиолог.

Между тем, по сообщению австралийской телерадиовещательной корпорации АВС, инициативу Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источника нового коронавируса поддержала коалиция из 62 стран мира. В понедельник, 18 мая, в Женеве открывается ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Проект предложения Евросоюза призывает к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированного ВОЗ международного ответа органов здравоохранения на COVID-19".

Ни Китай, ни Ухань в проекте предложения не упоминаются. Среди поддержавших инициативу стран — Индонезия, Япония, Южная Корея, Россия, Великобритания и ЮАР. Ни Китай, ни США это предложение пока не поддержали.