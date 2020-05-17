Иран предостерег США от преследования танкеров
17.05.2020, 19:06, Новости дня
Замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, который также представляет интересы США в республике. Между дипломатами состоялся разговор. Арагчи предостерег Белый дом от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу.
Одновременно с этим глава МИД Ирана Джавад Зариф направил письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу, в котором указал, что США должны уважать международное право. Угрозы США — это морское пиратство, Америка опасна для региона. И в случае чего Тегеран отреагирует симметрично.
Ранее Вашингтон рассматривал вопрос о мерах в отношении Ирана, поставляющего в Венесуэлу нефть. В Белом доме уверены, что исламская республика получает за нее "тонны золота".
В 2018 году Америка вышла из ядерного соглашения с Ираном в одностороннем порядке, заявил о своем намерении сократить экспорт иранской нефти до нуля и ввела санкции в отношении Тегерана, в том числе и вторичные, передает РИА Новости.
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