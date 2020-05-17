 

Иран предостерег США от преследования танкеров

17.05.2020, 19:06, Новости дня

Замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, который также представляет интересы США в республике. Между дипломатами состоялся разговор. Арагчи предостерег Белый дом от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу.

Одновременно с этим глава МИД Ирана Джавад Зариф направил письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу, в котором указал, что США должны уважать международное право.  Угрозы США — это морское пиратство, Америка опасна для региона. И в случае чего Тегеран отреагирует симметрично. 

Ранее Вашингтон  рассматривал вопрос о мерах в отношении Ирана, поставляющего в Венесуэлу нефть. В Белом доме уверены, что исламская республика получает за  нее "тонны золота".

В 2018 году Америка вышла из ядерного соглашения с Ираном в одностороннем порядке, заявил о своем намерении сократить экспорт иранской нефти до нуля  и ввела санкции в отношении Тегерана, в том числе и вторичные, передает РИА Новости.

 

 

 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Последствия коронавируса будут страшны: пора начинать посадки

04.04 / Ученые рассказали, как аспирин влияет на сердце и мозг

11.05 / Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавируса

29.04 / В Татарстане завели дело на уведшую в лес от «чипирования» детей мать

15.05 / Попова попросила Путина не прекращать строительство медцентров в регионах

09.04 / «Вектор» указал на отсутствие данных о возможности повторно заразиться COVID-19

10.05 / ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

06.04 / В Сколкове разоблачили изобретателей дезинфектора из хлорки, облученной плазмой

28.04 / Оброненная Региной Тодоренко фраза стала причиной ее травли

07.04 / Samsung пообещал прибыль, превосходящую ожидания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска