Иран предостерег США от преследования танкеров

17.05.2020, 19:06, Новости дня

Замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, который также представляет интересы США в республике. Между дипломатами состоялся разговор. Арагчи предостерег Белый дом от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу.

Одновременно с этим глава МИД Ирана Джавад Зариф направил письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу, в котором указал, что США должны уважать международное право. Угрозы США — это морское пиратство, Америка опасна для региона. И в случае чего Тегеран отреагирует симметрично.

Ранее Вашингтон рассматривал вопрос о мерах в отношении Ирана, поставляющего в Венесуэлу нефть. В Белом доме уверены, что исламская республика получает за нее "тонны золота".

В 2018 году Америка вышла из ядерного соглашения с Ираном в одностороннем порядке, заявил о своем намерении сократить экспорт иранской нефти до нуля и ввела санкции в отношении Тегерана, в том числе и вторичные, передает РИА Новости.