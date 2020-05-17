Мнение: Устойчивые к кризису нефтяники, застой в США и биржевая война с Китаем

17.05.2020, 19:01, Разное

1. Почему российские нефтепроизводители гораздо меньше страдают от кризиса, чем их конкуренты в других странах? Эксперты знают ответ: всё дело в том, что наши нефтяные компании отличаются завидной эффективностью:

https://lenta.ru/news/2020/05/13/strong/

Аналитики компании Renaissance Capital назвали российских нефтяников самыми устойчивыми к глобальному энергетическому и экономическому кризису. <…>

По подсчетам авторов, капитальные и операционные затраты большинства мировых нефтяных компаний в настоящее время находятся на уровне 30-35 долларов за баррель. До мартовского падения цен на нефть вследствие разрыва сделки ОПЕК+ доходы от продажи покрывали затраты, однако сейчас котировки подвержены колебаниям и редко превышают 30 долларов за баррель североевропейской марки Brent.

При этом подчеркивается, что при вычислении себестоимости добычи следует опираться на дополнительные расходы: налоги на добычу и прибыль, затраты на транспортировку и экспортные пошлины, а также доходность капитала (проценты по кредитам и облигациям и дивиденды акционерам). С учетом их совокупные расходы большинства нефтяных компаний оказываются гораздо выше выручки и достигают 58 долларов за баррель.

Исключение составляют российские нефтяные компании и южноафриканская Sasol, имеющие преимущество над конкурентами в виде низких затрат на замещение запасов — геологоразведку, позволяющую сохранять уровень подтвержденных запасов неизменным или даже наращивать их, несмотря на добычу.

2. Федеральная резервная система, американский аналог нашего Центробанка, предупреждает об опасности экономического застоя в США:

https://lenta.ru/news/2020/05/13/ugroza_zastoy/

На фоне глобального кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и обрушением цен на нефть, перед экономикой США замаячила угроза застоя. О том, что страну ждет длительный период слабого роста предупредил глава ФРС Джером Пауэлл, его слова приводит Reuters.

По его мнению, шок, который испытала экономика от COVID-19, стал сильнейшим в истории и призвал увеличить бюджетные стимулы для нормализации обстановки. «Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны», — констатировал он.

Вне зависимости от того, кто в США выиграет выборы, 73-летний Дональд Трамп или 77-летний Джозеф Байден, они вполне могут начать примерять на себя роль Леонида Ильича Брежнева.

3. «Файненшиал Таймс» пишет, что Трамп открывает новый, финансовый фронт в торговой войне с Китаем. На днях президент США запретил американским пенсионным фондам инвестировать в китайскую экономику:

https://www.ft.com/content/a0da73e0-33c2-4ac5-a635-fb5fd9160293

Пока впрочем, такое указание получил лишь один крупный пенсионный фонд, так что по сути речь идёт об очередной угрозе Китаю, от полной реализации которой Трамп ещё может отказаться.

Поскольку китайцы рассчитывали на приток американских инвестиций после заключения перемирия в торговой войне в начале этого года, для них решение Трампа может обернуться разочарованием и привести к отказу от сделки.

Называть это финансовой войной не совсем точно (уже два года КНР и США ведут не только торговую, но и валютную войну – китайцы стремятся ослабить курс юаня, так как это выгодно их экспортным компаниям и во многом нивелирует эффект от американских заградительных таможенных пошлин).

Скорее это биржевая война, и это действительно новый поворот в борьбе Трампа с Китаем. Запрет инвестировать в Китай – серьёзные санкции, на которые китайцы наверняка захотят дать симметричный ответ.