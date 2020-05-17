Мнение: Падение СЗ от щипцов

17.05.2020, 18:55, Разное

Давайте коротко и ясно этот отдельный момент разберем: как от щипцов падает СЗ.

Сначала разберем, почему этого никто не замечает.

Все щипцы имеют одну особенность. При увеличении давления они дают сиюминутный эффект, а потом отрицательную динамику СЗ.

Люди видят сиюминутный эффект, а отрицательную динамику никак не связывают с щипцами.

И думают, что, наоборот, отрицательная динамика связана с тем, что эту тупую скотину (партнера) как осла надо все время пинать.

Так щипцы растут, а динамика СЗ становится все хуже.

И связи между щипцами и отвращением партнера люди совершенно не замечают. Вот из-за этого сиюминутного эффекта.

Вот как это выглядит примерно.

Вы хотите что-то получить от партнера. Чтобы он встал и сделал, дал вам что-то, согласился или пообещал.

Вы придумываете щипцы. Все щипцы на что-то давят, самые эффективные щипцы давят на самое слабое место каким-то непривычным для партнера способом. Если он уже привык, то реагирует мало, слабое место перестает быть слабым, а если остается, на привычное давление он реагирует агрессивно. Безразлично или агрессивно, но не подчинением. А вам нужно подчинение, конечно. Для этого у вас и щипцы.

Поэтому вы придумываете, как бы так надавить или долбануть (скалкой), чтобы партнер взвился, испугался или усовестился и подчинился.

Ну и придумали вы, допустим.

Состряпали что-то изуверское, чтобы его пронять. Сказали, что уйдете в ночь, раз вы не нужны. Или что побреетесь налысо, если он не восхищается вашей новой прической. Или перестанете с ним разговаривать, если он смотрит в телефон. Или пойдете и отдадитесь первому встречному. Ну, в общем, вы поняли. Что-то особенное надо придумать, оригинальное или более мощное, чем обычно.

Допустим, ваш партнер или партнерша, взвились, словно от боли, и кинулись вас утешать, ублажать, засуетились, забегали. Глаза выпучили, согласились на все, против чего возражали, наговорили вам добрых слов, перемыли всю посуду или побежали и сделали то, чего делать не хотели.

Триумф и победа.

Вы любовно поглаживаете свои щипцы и адресуете им благодарственные слова. Как хорошо, что вы такой смелый и решительный человек. Такой независимый и гордый. Не стали трусливо помалкивать, не захотели подстраиваться, высказали в лицо все. И про бегство в ночь и про первого встречного. И даже ножницы принесли, чтобы резать свои волосы, которые он не похвалил. Или букет выкинули в окно, которому она не была рада. В общем, молодец.

И вы не видите, что происходит с вашей СЗ. Не видите, как она падает. Вам кажется, что она наоборот, выросла. Вон он как подскочил, ваш нерадивый и косный партнер, как шустро забегал. Разве это не динамика СЗ?

Но динамика СЗ совсем иная.

Ваш партнер никуда не хотел бежать. Если бы хотел, бежал бы сам, безо всяких щипцов, спонтанно и с удовольствием. Он не хотел бежать и даже игнорировал ваши намеки, но вы достали щипцы и вонзили ему в бок. Он подскочил, побежал, сделал все, а потом еще долго повторял вам, как он любит вас и дорожит и просил заранее ему все говорить, не скрывать, не тоить, не доводить себя до такого иступления. Щипцы ваши он посчитал иступлением и выразил сожаление, что довел вас до такого.

Вы результатом довольны, щипцы ваши получили положительное подкрепление, навык закрепился и стал развиваться.

А что партнер?

А партнер, сделав от испуга то, чего он делать не хотел, чувствует опустошение.

Он не показывает и виду, боже упаси, вы и так его напугали, он не хочет повторения вашей истерики и ваших угроз. Он поплотнее закрыл от вас границы, повесил вывеску “добро пожаловать, скоро открытие”, и переживает свое опустошение молча. Он думает, что вы как-то слишком дорого ему обходитесь, не удовольствие от вас, а груз, вы вынуждаете его подчиняться, пугаться, выжимаете из него те соки, которые он предпочел бы потратить на что-то другое. Вы как эмоциональный грабитель отобрали у него то, что он пытался оставить себе. Он не хотел вам отдавать, но вы отжали посредством настоящего гоп-стопа. И в то время пока ваш мозг празднует триумф эффективных щипцов, его мозг ищет на будущее защиту от повторения случившегося. Он не хочет все время подчиняться, он думает, как бы так закрыться от вас.

Вы-то думаете иначе, понятное дело. Вам кажется, что вот вы его напугали, и он теперь будет по струнке ходить, будет участливым и послушным, внимательным. Но он не хочет ходить по струнке, он хочет делать то, что ему приятно. А если его щипцами вынуждают подчиняться, он хочет обезопасить себя.

И ваша значимость снижается. Шок прошел, он все обдумал и стал любить вас меньше. С вами связаны неприятные эмоции. Он понял, что вы пользуетесь его зависимостью и его привязанностью, манипулируете этим, давите на это, а значит надо ослабить привязанность и снизить зависимость. Значимость вашу уменьшить.

Вот как это происходит примерно. “Она угрожала отдаться первому встречному. Как она могла сделать мне так больно? И сколько раз она сделает мне так больно еще? Не лучше ли нам расстаться? Или можно пока не расставаться так резко, но надо быть готовым к повторению. Больше не хочу так пугаться и чувствовать такую боль. Нужно стать равнодушней, нужно стать менее уязвимым”.

Вот какая работа происходит в человеке, которого вы заставили подчиниться. Он срочно формирует механизмы, которые помогут ему защищаться от ваших щипцов. Он снижает вашу значимость, чтобы быть для вас менее доступным, чтобы оказаться в безопасности, в безразличии к вашим щипцам. Пока он не снизил вашу значимость, он находится в стрессе. Снизит и успокоится. Будет готов противостоять.

А вы в это время накормили свою корону и минус ваш растет. Вы доверчиво тянетесь к нему, раскрыв свои объятия, вы стали доверять ему больше, поскольку убедились, что он дорожит вами и боится вас потерять. Но он в это время уже не боится. Он боится во много раз меньше, чем до того, как вы пытали его щипцами. Вы исчерпали щипцами тот резерв значимости, который у вас был.

И немного позже вы видите, что он стал каким-то отчужденным, недовольным, поникшим. И вы думаете своей глупой головой (я бы даже сказала – пустым ведром вместо головы, если вы действительно так думаете): “Ага, заскучал без пинков? Не можешь жить в покое? Не ценишь хорошее отношение? Сейчас получишь!” И идете искать новые щипцы и скалки. И если скалка увесистая, вполне вероятно, что вы опять напугаете партнера и он попросит прощения.

Но после этого ваша СЗ станет еще ниже.

Так своими щипцами вы истребляете все, что его привязывает к вам, все его влечение, все его доверие. И когда ничего не остается, вы получаете закономерный итог. В ответ на очередные щипцы вам говорят: хватит. Или подчиняются в последний раз, а потом тихо сбегают, исчезают, нередко сделав на прощанье какую-то гадость. Потому что вы очень достали своими щипцами. Опротивели дальше некуда.

И если у вас вместо головы пустое ведро, вы сделаете вывод, что щипцов было маловато.

Маловато, поэтому вытянуть динамику вам не удалось. Победы были, но не хватило решительности.

И надо развивать самоуважение, конечно. В вашем понимании – чуть что отрывать рот и орать.

Вот так вы и учитесь на опыте.

И чем “опытней”, тем глупей.

Друзья, этот текст не для вас, я надеюсь. От вас я прошу примеров описанного. Наглядных примеров. Как снижается СЗ от щипцов.

Примеры из писем в рубрику, из классики литературы и кино, из сериала о разморозке.