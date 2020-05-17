 

Мнение: Люди задыхаются не только от коронавируса

17.05.2020, 18:54, Разное

… но и от едких «ароматов» свалок, возле которых вынуждены жить. Однако всему незаконному и отравляющему жизнь рано или поздно приходит конец: одну из самых знаменитых гор мусора в Питере скоро ликвидируют, а все ответственные за это вопиющее безобразие отправятся под суд.

В скором времени знаменитая свалка в поселке Янино под Питером, которая неоднократно заставляла местных жителей задуматься о смене места жительства, будет ликвидирована. Многомесячные судебные тяжбы все-таки дойдут до вполне закономерного завершения, а жители поселка и близлежащих районов вновь ощутят, что такое чистый воздух.

Накануне Следственный комитет по Ленинградской области обязал руководство мусороперерабатывающего завода «МПБО-2» в Янино, который и является источником всех неприятностей, причиной ухудшающегося здоровья граждан и, не побоюсь этой формулировки, эпицентром локальной экологической катастрофы, предстать перед судом и ликвидировать свалку на территории предприятия.

Иском против предприятия и его директора Тихона Шмелева займется следователь по особо важным делам, что не может не сигнализировать о масштабах заваренного им дела.

Завод, как и свалка, привлекли особое внимание общественности после того, как экоактивисты и жители ближайших к мусоросборнику домов насчитали около 40 000 тонн отходов за стенами предприятия, которые оно даже и не думало перерабатывать, а попросту решило сжигать. А теперь представьте, какую «ароматерапию» устроили работники завода людям, живущим в соседних домах. Кроме того, отходы (в том числе химические) «доползли» и до водных объектов.

Стоит надеяться на букву закона, которая на этот раз не позволит уйти Шмелеву и компании безнаказанными!

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мнение: Нефть по 2 доллара не желаете?

06.05 / Катя Гордеева – о COVID-19 с главами фондов “Живой” и “Детские сердца”

06.05 / Мнение: Самоизоляционные пропуска навсегда?

30.03 / Звезда спектакля МХТ “Чайка” Кузьма Котрелев: “Раньше я был так же влюбчив и ревнив, как и мой герой Константин Треплев”

04.05 / 75 лет назад…..

27.04 / “У нас в семье всегда рождаются мальчики”. Рассказываем, что не так с этой фразой и почему

03.05 / Мнение: Мировой порядок уже не отвечает реальному соотношению сил в мире

30.04 / Звезда “Бригады” поведала Корчевникову о своем темном прошлом

09.04 / Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили школьников видеозвонком

25.04 / Лариса Гузеева оправдалась за нарушение карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска