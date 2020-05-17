Мнение: Люди задыхаются не только от коронавируса

17.05.2020, 18:54, Разное

… но и от едких «ароматов» свалок, возле которых вынуждены жить. Однако всему незаконному и отравляющему жизнь рано или поздно приходит конец: одну из самых знаменитых гор мусора в Питере скоро ликвидируют, а все ответственные за это вопиющее безобразие отправятся под суд.

В скором времени знаменитая свалка в поселке Янино под Питером, которая неоднократно заставляла местных жителей задуматься о смене места жительства, будет ликвидирована. Многомесячные судебные тяжбы все-таки дойдут до вполне закономерного завершения, а жители поселка и близлежащих районов вновь ощутят, что такое чистый воздух.

Накануне Следственный комитет по Ленинградской области обязал руководство мусороперерабатывающего завода «МПБО-2» в Янино, который и является источником всех неприятностей, причиной ухудшающегося здоровья граждан и, не побоюсь этой формулировки, эпицентром локальной экологической катастрофы, предстать перед судом и ликвидировать свалку на территории предприятия.

Иском против предприятия и его директора Тихона Шмелева займется следователь по особо важным делам, что не может не сигнализировать о масштабах заваренного им дела.

Завод, как и свалка, привлекли особое внимание общественности после того, как экоактивисты и жители ближайших к мусоросборнику домов насчитали около 40 000 тонн отходов за стенами предприятия, которые оно даже и не думало перерабатывать, а попросту решило сжигать. А теперь представьте, какую «ароматерапию» устроили работники завода людям, живущим в соседних домах. Кроме того, отходы (в том числе химические) «доползли» и до водных объектов.

Стоит надеяться на букву закона, которая на этот раз не позволит уйти Шмелеву и компании безнаказанными!