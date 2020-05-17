Мнение: Путин на коне?

17.05.2020, 18:52, Разное

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией.

Так и сказал президент: «Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий». Такие же отдельные, как США, Китай, Германия, Индия, Франция, Египет, и пр. пр. пр….

А если завтра Путин в эфире того же телеканала «Россия 1» произнесет такую же заурядную банальность, что 2Х2=4, что Волга впадает в Каспийское море, что Крым – это Россия, тоже далеко окрест разнесется: «Путин назвал…», «Путин гений!», «Путин на коне!», «Повезло России с Путым…»?

Фотография отсюда