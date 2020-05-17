 

Главный эпидемиолог Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

17.05.2020, 18:48, Новости дня

Власти города Ухань пытались скрыть реальные масштабы эпидемии коронавируса, сообщил в интервью CNN ведущий советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

«Местные власти не хотели говорить правду в тот момент. В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше [заявленного]», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что подозрения на этот счет у него появились, когда число выявленных в Ухане случаев заражения оставалось на одном уровне примерно в течение 10 дней, хотя инфекция уже стала распространяться за пределами страны.

18 января он лично прибыл в Ухань, и тогда многие врачи предупреждали его, что ситуация гораздо хуже, чем преподносится официальными властями.

«Я не верил этим результатам, поэтому я продолжал просить, чтобы мне предоставили реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос», – сказал Чжун Наньшань.

Напомним, Ухань стал эпицентром пандемии коронавируса, охватившей весь мир. При этом в США обвиняют Китай в сокрытии данных о коронавирусе. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность.



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