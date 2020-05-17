 

“Бог дал, Бог взял”: в семье Толкалиной произошла жуткая трагедия

17.05.2020, 18:45, Разное

Пока россияне продолжают находиться дома из-за пандемии коронавируса, жизнь идет своим чередом. Однако горе людям приносит не только смертоносная инфекция.

Актриса Любовь Толкалина обнародовала душераздирающий пост в своем “Инстаграме”. Выяснилось, что на днях умерла любимая кошка звезды.

О том, что именно произошло с питомцем, артистка предпочла не говорить. При этом звезда фильма “Феодосийская сказка” поделилась с поклонниками тем, какое значение для нее имел сфинкс Сатиша.

Толкалина сообщила, что всегда считала кошку своей сестрой. Питомец был полноценным членом семьи.

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Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 17 Май 2020 в 3:10 PDT

Из-за случившегося знаменитость не смогла сдержать слез. На опубликованном коллаже Толкалина предстала вместе с Сатишей. Радостоное выражение лица звезды говорит о том, что она по-настоящему была привязана к кошке.

Несмотря на всю трагичность ситуации, звезда подчеркнула, что в деревне к смерти относятся по-философски. “Бог дал, Бог взял”, – написала Толкалина в Сети.

Поклоннике выразили соболезнования в связи с утратой звезды. Пользователи отметили, что кончина домашнего животного всегда переносится тяжело.



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