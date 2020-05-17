Американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

17.05.2020, 18:30, Новости дня

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведывательный полет у побережья Сирии и российских баз Хмеймим и Тартус, следует из мониторинговых данных западных ресурсов.

Самолет вылетел с Сицилии и более полутора часов кружил у Сирии. В районе, где расположены базы ВС России, разведчик приближался к побережью на 45 км, передает «Интерфакс».

Самолеты НАТО и США регулярно проводят полеты у российских границ и у российских баз в Сирии.