 

Актриса Любовь Толкалина оплакивает потерю “боевой подруги”

17.05.2020, 18:30, Разное

Популярная актриса Любовь Толкалина разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о большой потере – умерла её любимая кошка. Пост знаменитости вызвал много сочувственных отзывов от подписчиков.
Артистка пояснила фолловерам, что у неё во время пребывания на карантине деревне в жизни произошло очень печальное событие – ушла из жизни её кошка породы сфинкс по имени Сатиша. По словам Толкалиной, такое необычное имя было дано животному в честь богини индийского пантеона Сарасвати, покровительствующей мудрости и искусствам – домашняя любимица родилась в один день с божеством. Телезвезда сообщила, что жители деревни обычно относятся к подобным событиям довольно просто, однако у неё смерть питомца вызвала сильную скорбь: “Я реву, как в детстве”. В описании своей “боевой подруги” актриса обратилась к самым звучным и впечатляющим эпитетам: “кошачья богиня”, красота, изящество и мудрость”, “сестра”. Завершая свои откровения, Любовь Толкалина выразила надежду, что все, кто привязан к своим домашним питомцам, поймут её печаль.

Стоит отметить, что под публикацией звезды экрана оставили свои комментарии очень большое количество подписчиков. Они выразили солидарность в актрисой и постарались поддержать её теплыми словами. “Держись, дорогая”, – попросила Толкалину одна из поклонниц.



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