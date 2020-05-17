Российский фотограф разбилась при падении со скалы в ОАЭ

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17.05.2020, 18:16, Новости дня

Фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина трагически погибла в Дубае 15 мая, сообщили близкие девушки.

Очевидцы рассказали, что Юлия хотела сделать красивый снимок на краю скалы, однако не удержалась и упала, информирует «ГТРК Башкортостан».

«Хотела сфотографироваться у края скалы, села на корточки, потеряла равновесие и упала на острие, 10 метром высота была», – рассказали очевидцы.



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