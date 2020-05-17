 

В Кремле назвали два фактора для проведения голосования по Конституции

17.05.2020, 18:08, Новости дня

Пока ситуация с распространением коронавируса не позволяет определить дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщил источник в Кремле.

«Голосование будет проведено, когда можно будет обеспечить безопасность всех участников. А это зависит от двух факторов: от эпидемической ситуации (она постепенно улучшается, но еще рано делать прогнозы) и от принимаемых Центризбиркомом мер по обеспечению безопасности самого процесса», – передает его слова ТАСС.

Источник отметил, что «никакой точной даты» голосования пока не существует.

Ранее в ЦИК заявили, что готовы к голосованию по поправке, однако дату определит глава российского государства Владимир Путин.

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование, которое должно было пройти в апреле, было решено перенести на неопределенный срок.



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