ВОЗ: четверть миллиарда человек могут заразиться коронавирусом

17.05.2020, 18:07, Новости дня

США по-прежнему занимают первое место в мире по заболеваемости и смертности от COVID-19: в стране выявлено около полутора миллионов инфицированных, около 89 тысяч человек скончалось.

В Северной Каролине федеральный судья отменил ограничения на религиозные службы, введенные губернатором Роем Купером, которые позволяли присутствовать на них не более, чем 10 прихожанам одновременно. Запрет был введен для предотвращения распространения коронавируса.

Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире продолжает расти.

Всего в мире выявлено более 4,6 миллиона инфицированных, скончались более 311 тысяч человек.

ВОЗ, основываясь на построенной ею модели, предупредила, что в конечном итоге коронавирусом может заразиться около четверти миллиарда человек и что 150 тысяч человек в Африке могут умереть, если не принять срочных мер.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ Global Health, прогнозирует меньшие уровни заболеваемости и смертности в других регионах мира, таких, как Европа и США.

Президент США Дональд Трамп написал в субботу в «Твиттере», что его администрация рассматривает предложения, касающиеся ВОЗ.

Одно предложение предусматривает, что США будут платить ВОЗ 10 процентов суммы, которую они обычно платили до того, как Трамп приостановил взносы в организацию 14 апреля, обвинив ее в продвижении китайской «дезинформации» об эпидемии.

Тем временем, из опубликованного в субботу исследования следует, что финансовый статус является важным фактором, определяющим, кто заразится коронавирусом. Оксфордский университет, который провел исследование, установил, что у жителей самых бедных районов Великобритании в четыре раза больше шансов заразиться COVID-19, чем у жителей богатых районов.

Авторы исследования, изучившие результаты более 3600 тестов на COVID-19, установили, что лишения, а также возраст и хронические заболевания печени повышают вероятность положительного результата.

В Испании ежедневное число умерших от COVID-19 впервые упало ниже 100 с момента введения карантинных мер в середине марта.

Менее чем через неделю после полной отмены запретов на выход из дома правительство Греции в субботу вновь открыло общественные пляжи с соблюдением строгих правил социального дистанцирования. Правительство обсуждает возможность открытия ресторанов и баров с 25 мая.

Италия также начинает открываться на этой неделе, и туристов будут допускать в страну с 3 июня.