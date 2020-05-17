 

Врачи устроили “коридор позора” Софи Вильмес

17.05.2020, 17:50, Новости дня

Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".

 Чиновница приехала поддержать медперсонал и опешила от такого приема. Когда кортеж подъезжал к больнице, врачи и медсестры повернулись спиной, чтобы показать свое возмущение действиями властей во время эпидемии.  В акции приняли участие порядка 120  человек.

В Бельгии  медицинских работников обязали выходить на сверхурочную работу, хотя большинство из них  и так уже давно работает без всякого графика. Кроме того, до сих пор нет дополнительных финансовых выплат. Этот вопрос в правительстве рассматривается с начала апреля, однако решения по нему не принято: ни по суммам, ни по срокам выплат.

 



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