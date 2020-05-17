 

Помпео высказался по американо-российскому сотрудничеству

17.05.2020, 17:50, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео назвал две области, в которых возможно сотрудничество РФ и Соединенных Штатов. По мнению Помпео, две страны могут помочь друг другу в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и терроризмом.

В интервью изданию Washington Examiner Госсекретарь Помпео напомнил, что президент Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным принял решение отправить в РФ тесты на вирус и аппараты ИВЛ.

Также Помпео высоко оценил контакты РФ и США по линии спецслужб, пишет РИА Новости.

"Они спасли американские жизни, предоставив нам информацию. Мы помогли им предотвратить теракт, который планировался в Санкт-Петербурге", — сообщил Помпео.

 В заключение Помпео сказал, что "взаимодействуем с русскими по этим вопросам", американцы могут "прояснить свои ожидания".



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