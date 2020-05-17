 

Патриарх Кирилл призвал задуматься о возможностях человека

17.05.2020, 17:50, Новости дня

Поиск разумного выхода из пандемии коронавируса должен сопровождаться духовным ростом, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заявление было сделано после традиционной воскресной проповеди, которое в этот раз проходило в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкине. Он отметил, что остановить эпидемию одной лишь силой разума невозможно. А бог допускает подобные испытания, чтобы люди могли задуматься о своей ограниченности и просить у него помощи, чтобы "дух оплодотворял наш разум".

Патриарх отметил, что в наше особое время, наполненное величайшими научными открытиями, важно все силы разума поддерживать силой духа.



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