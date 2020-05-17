Путин поздравил Нетаньяху

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17.05.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху со вступлением в должность и формированием нового правительства.

«Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам народов РФ и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Парламент Израиля в воскресенье утвердил состав 35-го коалиционного правительства Израиля, который был сформирован премьером Биньямином Нетаньяху. По соглашению через 18 месяцев место премьера страны займет Бени Ганц.



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