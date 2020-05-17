Американские ученые рассказали об еще одном полезном свойстве кофе

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17.05.2020, 17:30, Разное

Ученые из США провели исследование на предмет изучения полезных свойств кофе. По словам исследователей, регулярное употребления напитка способно избавить человека от запоров.
Эксперимент ученых, представляющих Техасский университет, был проведен над грызунами. Его результаты продемонстрировали, что включение в рацион крыс кофе вызвало замедление образования в их кишечниках вредных кишечных бактерий, одновременно улучшая подвижность мышц этого органа. В частности, уже спустя трое суток после употребления напитка у грызунов было отмечено увеличение активности мышечной системы в полости толстого кишечника. Далее исследование показало, что вышеуказанный процесс спровоцировал облегчение выведения ненужных каловых масс. Специалисты объясняют данный механизм торможением выработки триглицеридов с одновременным снижением липидного запаса.

По мнению ученых, результаты открытия являются особенно полезными для пациентов, которые прошли хирургическое лечение и столкнулись с явлениями послеоперационных запоров. Впрочем, эксперты подчеркнули, что полезные процессы являются актуальными лишь при регулярном употреблении кофе и при условии его разумной ежедневной дозировки. Во избежание нежелательных побочных эффектов, исследователи рекомендуют любителям напитка предварительно проконсультироваться с медиками.



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