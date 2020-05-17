 

Власти Чехии признали отсутствие доказательств о ввозе яда российским дипломатом

17.05.2020, 17:16, Новости дня

У полиции и спецслужб Чехии, судя по всему, нет доказательств, что житель России с диппасортом якобы ввез в Прагу яд рицин для отравления местных политиков, сообщил первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

Он отметил, что для высылки дипломата нужны доказательства, передает РИА «Новости».

«Вы можете его выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. К сожалению, судя по тому, как всё это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», – сказал он.

Гамачек отметил, что у этого российского дипломата пока нет охраны, но об этом идет переговоры.

Кроме того, заметил вице-премьер, сильно осложнили деятельность ряд ведомств «утечки» в СМИ, он призвал наказать виновного.

В прошлое воскресенье пражское сетевое издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент якобы узнал у российского дипломата, что в Чехию был ввезен смертельный яд рицин. Перед этим еженедельник Respekt написал, что Ондржея Коларжа, который стал инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу. Respekt также заявил, что в Прагу в апреле прилетел мужчина с российским диппаспортом, якобы имевший в своем чемодане яд рицин.

Посольство опровергло информацию еженедельника.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих обвинениях.



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