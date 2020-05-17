 

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

17.05.2020, 17:16, Новости дня

До конца мая жители РФ смогут наблюдать невооруженным взглядом Международную космическую станцию (МКС), пролетающую с юго-запада на юго-восток.

– До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо, – сообщается на странице Роскосмоса «ВКонтакте».

Отмечается, что станцию будет заметно в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.

Также опубликованы графики пролета станции над Москвой и областью. Для расчета времени для своего города предлагается перейти на сайт, выбрать местоположение на панели в правом верхнем углу, после чего на главной странице указать «Cпутники – МКС»



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