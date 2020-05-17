В Израиле прекратился 18-месячный политический кризис

17.05.2020, 17:08, Новости дня

Кнессет (парламент Израиля) в воскресенье утвердил состав 35-го коалиционного правительства Израиля, который был сформирован премьером Биньямином Нетаньяху.

За формирование правительства высказались 73 из 120 депутатов. Нетаньяху и его партнер по коалиции Бени Ганц, который в соответствии с соглашением сменит его на этом посту через 18 месяцев, принесли премьерскую присягу, передает ТАСС.

В воскресенье Нетаньяху представил парламенту новое правительство, сформированное ранее на этой неделе.

Политический кризис в стране длился 18 месяцев. За это время трижды проходили выборы, однако правительство сформировать не удавалось ни Нетаньяху, ни Бени Ганцу.