 

В Израиле прекратился 18-месячный политический кризис

17.05.2020, 17:08, Новости дня

Кнессет (парламент Израиля) в воскресенье утвердил состав 35-го коалиционного правительства Израиля, который был сформирован премьером Биньямином Нетаньяху.

За формирование правительства высказались 73 из 120 депутатов. Нетаньяху и его партнер по коалиции Бени Ганц, который в соответствии с соглашением сменит его на этом посту через 18 месяцев, принесли премьерскую присягу, передает ТАСС.

В воскресенье Нетаньяху представил парламенту новое правительство, сформированное ранее на этой неделе.

Политический кризис в стране длился 18 месяцев. За это время трижды проходили выборы, однако правительство сформировать не удавалось ни Нетаньяху, ни Бени Ганцу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней – СМИ

06.05 / “Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности”. Кулеба поговорил с Помпео

22.04 / Кремль осудил фейки ряда СМИ по коронавирусу

24.04 / “Украина заходит в очень сильный экономический шторм”. Саакашвили сообщил, что Зеленский поручил ему заниматься переговорами с МВФ

10.04 / Путин обсудил с саудовским принцем снижение добычи нефти

06.04 / 40 аппаратов ИВЛ приобрели для города бизнесмены Коврова

09.04 / Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в доме престарелых в Москве

18.04 / В мире: Китай подставился в информационной битве с Америкой

15.05 / Экономика: «Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

21.04 / В Праге скончался мультипликатор Джин Дейч, один из создателей “Тома и Джерри”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска