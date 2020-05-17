 

Эксперт: Путин восстановил справедливость в отношении врачей

17.05.2020, 17:08, Новости дня

На фоне тяжелой работы и реального героизма врачей, невыплаты надбавок медикам в некоторых регионах выглядели просто оскорбительно, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала критику президента в адрес чиновников за задержки с выплатами медикам, работающим с коронавирусными пациентами. СК начал проверку сообщений о невыплатах.

«Понятно, почему президент вмешался в эту ситуацию. Врачи, которые работают «на передовой», не получили полагающиеся им доплаты – и явно это не та благодарность, которую общество должно было бы проявить к этим людям», – подчеркнула политолог, сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

В пятницу президент Владимир Путин жестко раскритиковал региональных чиновников за задержки с дополнительными выплатами медикам.  Глава государства назвал происходящее «бюрократической канителью» и напомнил: были названы конкретные цифры доплат для врачей, среднего медперсонала, экипажей скорой помощи. Однако местные власти начали высчитывать почасовую доплату за переработку врачей, что резко затормозило выплату надбавок. «Не за 5-10 минут или два часа, а за факт работы!», – напомнил президент.  Путин потребовал от губернаторов немедленно исправить ситуацию.

Накануне РИА Новости сообщило: Следственный комитет начал проверки сообщений о невыплате надбавок медикам, которые работают с вирус-положительными пациентами. Сигналы, в частности поступили из Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областей, Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. В воскресенье в региональной прессе появились сообщения о проверках, которые ведут управления СК в Архангельской, Иркутской и Смоленской областях.

«Я отчетливо понимаю, почему возникло острое недовольство происходящим, – подчеркнула Федорова. – Безусловно, несправедливо – и юридически, морально – не учитывать то, что люди рискуют жизнью, и отвечать подобной неблагодарностью. Когда президент давал указание организовать выплаты, он имел в виду незамедлительную помощь тем, кто сражается на «медицинском фронте». Сейчас глава государства восстановил справедливость, и напомнил региональным властям о том, что подобное крохоборство и неадекватно, и несправедливо».



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