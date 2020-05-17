В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

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17.05.2020, 17:08, Новости дня

Младенец с коронавирусом родился в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи», – передает ТАСС сообщение минздрава.

Ранее в минздраве Калмыкии рассказали газете ВЗГЛЯД о родах у инфицированной коронавирусом женщины.



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