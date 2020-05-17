Александр Невский о советах Сильвестра Сталлоне, встрече с Эдди Мерфи и тренировках дома

17.05.2020, 17:04, Разное

Здравствуйте, друзья!

Поздравляю вас со всеми прошедшими майскими праздниками и надеюсь, что вы не теряете оптимизма. Жизнь продолжается, и тяжёлые времена скоро закончатся! Приближается лето, и я стараюсь проводить много времени на улице, так как прогулки в Лос-Анджелесе разрешены. Многие американские учёные считают, что недостаток витамина D делает организм человека слабее, что опасно во времена коронавируса. Витамин D неслучайно называют “витамином солнца” – в отличие от других питательных веществ, он почти не содержится в пище, зато в максимальных дозах вырабатывается тогда, когда кожа подвергается воздействию тепла и света. Поэтому теперь я ежедневно гуляю не менее часа.

Из-за того, что все кинопроекты пришлось “заморозить”, у меня неожиданно появилось время на работу над новой книгой, а также на журналистику. Я решил подготовить и опубликовать ряд статей о международном шоу-бизнесе и звездах кино на официальном сайте премии “Золотой Глобус” (Golden Globe Awards), в жюри которой я вхожу уже много лет. Также я работаю над сценарием нового фильма, и на это меня вдохновил Сильвестр Сталлоне. Мы много раз общались со Слаем, и он всегда советовал мне не ждать чьих-то предложений, а самому создавать свои проекты. Узнав, что сейчас Сталлоне пишет сценарий будущей картины, я тоже последовал его примеру.

С Сильвестром Сталлоне

На днях были вновь открыты многие пляжи Калифорнии, в том числе и легендарный Венис Бич, где находится и “Пляж Мускулов” – тренажёрный зал под открытым небом, в котором занимались все знаменитые атлеты Голливуда – от Стива Ривза и Арнольда Шварценеггера до Микки Рурка и Ральфа Мёллера. Тренироваться на “Пляже Мускулов” пока нельзя, да и загорать на большинстве Калифорнийских пляжей ещё не разрешено, но можно гулять, плавать и заниматься серфингом. Естественно, как только Венис Бич открыли, я приехал подышать океанским воздухом и записал видео, которое предлагаю вам посмотреть.

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Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)4 Май 2020 в 10:41 PDT

Мои голливудские коллеги стараются активно поддерживать и радовать своих фанатов. К примеру, Эдди Мёрфи является одним из организаторов проекта Feeding America Comedy Festival – онлайн-марафона юмора, в котором также принимают участие Крис Рок, Кевин Харт и многие другие знаменитые комики. Мне удалось встретиться и пообщаться с Эдди до начала эпидемии, и он подтвердил мне, что съёмки “Поездки в Америку 2” уже завершены, а работа над “Полицейским из Беверли-Хиллз 4” должна очень скоро начаться. 3 апреля Эдди исполнилось 59 лет, но он выглядит значительно моложе и как и прежде постоянно шутит и полон творческих планов.

С Эдди Мерфи

Самоизоляция коснулась всех, вне зависимости от того, где вы находитесь – в Москве, Лондоне, Париже или Нью-Йорке. Я живу в Беверли-Хиллз, где, как и везде, закрыты все рестораны и спортивные залы. Поэтому питаться и тренироваться мне приходится дома. Я занимаюсь со штангой и гантелями пять раз в неделю (примерно по часу) и выполняю много “базовых” упражнений: жим штанги лёжа (для груди), тяга штанги в наклоне (для широчайших мышц спины), подъем гантелей “на бицепсы” (для рук), жим штанги стоя (для дельтовидных мышц) и другие. Если вы опытный спортсмен, то эти упражнения помогут сохранить мускулатуру, а если вы новичок, то достаточно отжиманий от пола, подъёмов ног, приседаний с отягощением (с пятилитровой бутылкой воды). Главное – тренируйтесь регулярно, так как физическая нагрузка обязательно добавит вам позитивных эмоций!

Берегите себя и близких, желаю вам здоровья и до скорой встречи на HELLO.RU!