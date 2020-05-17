Элайджа Вуд замечен на прогулке с сыном: первые фото малыша

17.05.2020, 17:04, Разное

В конце февраля издание US Weekly сообщило, что исполнитель роли Фродо в трилогии “Властелин колец” Элайджа Вуд впервые стал отцом. Якобы возлюбленная актера Метте-Мари Конгсвед родила малыша еще несколько месяцев назад, однако подробности счастливого события пара раскрывать отказалась, так же как и подтверждать его. Вчера же семейство впервые было замечено на прогулке по району Лос-Фелис, Лос-Анджелес, в новом составе. И благодаря этим фото папарацци стало известно, что у Элайджи родился сын. Компанию им составил коллега актера по “Властелину колец” Доминик Монаган.

Доминик Монаган, Элайджа Вуд с сыном и Метте-Мари

Напомним, до встречи с Метте-Мари Элайджа с 2005 по 2010 год был в отношениях с актрисой Памелой Расин, а затем имел непродолжительный роман с актрисой Керри Биш. В свою очередь, Метте-Мари также была в браке более пяти лет.

Роман между Элайджа и датским продюсером Метте-Мари Конгсвед завязался в 2017 году, они познакомились на съемках фильма “В этом мире я больше не чувствую себя как дома”. Годом позже пара подтвердила отношения, появившись вместе на показе Rodarte. А летом 2019-го возлюбленная актера появилась перед объективами папарацци с округлившимся животом и стала носить помолвочное кольцо.