Быстрая реакция, жёсткие меры и прозрачность – Das Erste рассказал о причинах успеха Новой Зеландии в борьбе с пандемией

17.05.2020, 17:00, Новости дня

В Новой Зеландии снимают карантин, действовавший с середины марта, пишет Das Erste. С прошлой среды в стране был зафиксирован лишь один новый случай заражения коронавирусом. Как отмечает издание, карантин в Новой Зеландии был одним из самых жёстких в мире и был введён на очень ранней стадии. Кроме того, премьер-министр страны Джасинда Ардерн обеспечила прозрачность, рассказывая о развитии ситуации в ходе своих ежедневных пресс-конференций.



Reuters

После семи недель карантина Новая Зеландия возвращается к нормальной жизни, пишет Das Erste. Премьер страны Джасинда Ардерн объявила о начале второй фазы борьбы с коронавирусом.

Экономика возвращается к былым мощностям, открываются заведения, людям снова можно выходить на улицу после одного из самых жёстких карантинов в мире. По словам Ардерн, вирус побеждён: «Мы, новозеландцы, были сильны и решительны. Мы понимали, что можем выиграть эту войну, только если будем действовать сообща».

Издание напоминает, что карантин в Новой Зеландии был введён ещё в середине марта, когда в стране было зафиксировано 6 случаев заражения. Как отмечает Das Erste, в отличие от Германии, где карантинные меры были не столь радикальны, новозеландское население почти не протестовало.

Премьер-министр Джасинда Ардерн, чьё политическое будущее ещё недавно выглядело туманным, теперь популярна как никогда, пишет Das Erste. Одной из причин такого успеха, возможно, является прозрачность, с которой Ардерн ежедневно сообщала новости на своих пресс-конференциях в ходе карантина.

С минувшей среды в Новой Зеландии зафиксирован лишь один новый случай заражения, пишет издание: директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд считает, что Новая Зеландия хорошо подготовлена к возможным будущим случаям заражения, поскольку обладает необходимыми возможностями по тестированию и технологиями, позволяющими отслеживать межличностные контакты.

Разумеется, пандемия сильно ударила по важнейшим для новозеландской экономики отраслям — туризму и торговле, пишет издание. В результате сейчас страна переживает сильнейшую за последние десятилетия рецессию. «Также, как мы вместе победили вирус, сейчас мы можем объединиться и восстановить нашу экономику», — приводит Das Erste слова Джасинды Ардерн.