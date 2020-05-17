 

Быстрая реакция, жёсткие меры и прозрачность – Das Erste рассказал о причинах успеха Новой Зеландии в борьбе с пандемией

17.05.2020, 17:00, Новости дня

В Новой Зеландии снимают карантин, действовавший с середины марта, пишет Das Erste. С прошлой среды в стране был зафиксирован лишь один новый случай заражения коронавирусом. Как отмечает издание, карантин в Новой Зеландии был одним из самых жёстких в мире и был введён на очень ранней стадии. Кроме того, премьер-министр страны Джасинда Ардерн обеспечила прозрачность, рассказывая о развитии ситуации в ходе своих ежедневных пресс-конференций.


Reuters

После семи недель карантина Новая Зеландия возвращается к нормальной жизни, пишет Das Erste. Премьер страны Джасинда Ардерн объявила о начале второй фазы борьбы с коронавирусом.

Экономика возвращается к былым мощностям, открываются заведения, людям снова можно выходить на улицу после одного из самых жёстких карантинов в мире. По словам Ардерн, вирус побеждён: «Мы, новозеландцы, были сильны и решительны. Мы понимали, что можем выиграть эту войну, только если будем действовать сообща».

Издание напоминает, что карантин в Новой Зеландии был введён ещё в середине марта, когда в стране было зафиксировано 6 случаев заражения. Как отмечает Das Erste, в отличие от Германии, где карантинные меры были не столь радикальны, новозеландское население почти не протестовало.

Премьер-министр Джасинда Ардерн, чьё политическое будущее ещё недавно выглядело туманным, теперь популярна как никогда, пишет Das Erste. Одной из причин такого успеха, возможно, является прозрачность, с которой Ардерн ежедневно сообщала новости на своих пресс-конференциях в ходе карантина.

С минувшей среды в Новой Зеландии зафиксирован лишь один новый случай заражения, пишет издание: директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд считает, что Новая Зеландия хорошо подготовлена к возможным будущим случаям заражения, поскольку обладает необходимыми возможностями по тестированию и технологиями, позволяющими отслеживать межличностные контакты.

Разумеется, пандемия сильно ударила по важнейшим для новозеландской экономики отраслям — туризму и торговле, пишет издание. В результате сейчас страна переживает сильнейшую за последние десятилетия рецессию. «Также, как мы вместе победили вирус, сейчас мы можем объединиться и восстановить нашу экономику», — приводит Das Erste слова Джасинды Ардерн. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Путин поручил позаботиться о производстве достаточного количества вакцин от коронавируса

09.04 / В Кыргызстане проведут расследование по факту массового заражения коронавирусом врачей

22.04 / Если Венедиктова не покажет результат, у нас будет новый генпрокурор – Зеленский

31.03 / 6 апреля стартует проект “Всеукраинская школа онлайн”. Где смотреть уроки?

29.04 / Полиция Нью-Йорка разогнала похороны раввина во время пандемии

11.05 / Помощь на самоизоляции: волонтеры работают по всей стране

14.04 / Из Уханя в Германию пришел первый поезд с медсредствами

04.04 / Бюджеты треснут

15.04 / Лев Гудков: «Путин уходит от ответственности везде, где только можно»

30.03 / В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска