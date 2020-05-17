Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ

17.05.2020, 16:55, Новости дня

Украина ввела санкции сроком на три года в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, вузов, научных и общественных организаций. Это предусмотрено указом президента Украины Владимира Зеленского от 14 мая о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны “О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)”.

В уточненный перечень российских учреждений, подвергнутых ограничениям, который приводится в дополнении 3 к решению СНБО, попали, в частности, Эрмитаж и МГУ имени Ломоносова.

Полный список подвергнутых санкциям научных и общественных структур страны-агрессора выглядит так:

государственное научное бюджетное учреждение ”Академия наук Республики Татарстан”;

Всероссийская общественная организация “Русское географическое общество”;

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры “Государственный Эрмитаж”;

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры “Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина”;

федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт археологии Российской академии наук”;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени Ломоносова”;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Тульский государственный педагогический университет имени Льва Толстого”;

федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт истории материальной культуры Российской академии наук”;

федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт востоковедения Российской академии наук”;

государственное бюджетное учреждение “Республики Крым” “Историко-археологический музей-заповедник “Неаполь Скифский” (Симферополь);

государственное бюджетное учреждение “Республики Крым” “Черноморский центр подводных исследований” (Симферополь);

ООО “Крымский региональный центр археологических исследований” (Симферополь);

ООО “Научно-производственный центр “Крымское археологическое общество”(Симферополь);

ООО “Таврическое археологическое общество” (Симферополь);

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Крымский федеральный университет имени Вернадского” (Симферополь);

федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт археологии Крыма РАН”;

автономная некоммерческая организация “Научно-просветительский центр палеоэтнологических исследований”;

ООО “Архэ” (научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);

ООО “Южный региональный центр археологических исследований” (Краснодар);

ООО “Терра” (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);

автономная некоммерческая организация “Подводное культурное наследие” (Севастополь);

благотворительный фонд “Деметра” (целью деятельности фонда указано “содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и восточного Крыма”);

благотворительный фонд “Наследие тысячелетий” (Симферополь).

Украина ввела следующие ограничительные меры относительно этих юридических лиц:

блокировка активов;

недопущение вывода капитала за пределы Украины;

приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановки действия специальных разрешений на пользование недрами;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ;

аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Также указ президента от 14 мая предусматривает введение санкций против российских соцсетей и веб-ресурсов.