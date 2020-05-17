 

Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ

17.05.2020, 16:55, Новости дня

Украина ввела санкции сроком на три года в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, вузов, научных и общественных организаций. Это предусмотрено указом президента Украины Владимира Зеленского от 14 мая о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны “О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)”.

В уточненный перечень российских учреждений, подвергнутых ограничениям, который приводится в дополнении 3 к решению СНБО, попали, в частности, Эрмитаж и МГУ имени Ломоносова.

Полный список подвергнутых санкциям научных и общественных структур страны-агрессора выглядит так:

государственное научное бюджетное учреждение ”Академия наук Республики Татарстан”;
Всероссийская общественная организация “Русское географическое общество”;
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры “Государственный Эрмитаж”;
федеральное государственное бюджетное учреждение культуры “Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина”;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт археологии Российской академии наук”;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени Ломоносова”;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Тульский государственный педагогический университет имени Льва Толстого”;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт истории материальной культуры Российской академии наук”;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт востоковедения Российской академии наук”;
государственное бюджетное учреждение “Республики Крым” “Историко-археологический музей-заповедник “Неаполь Скифский” (Симферополь);
государственное бюджетное учреждение “Республики Крым” “Черноморский центр подводных исследований” (Симферополь);
ООО “Крымский региональный центр археологических исследований” (Симферополь);
ООО “Научно-производственный центр “Крымское археологическое общество”(Симферополь);
ООО “Таврическое археологическое общество” (Симферополь);
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Крымский федеральный университет имени Вернадского” (Симферополь);
федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт археологии Крыма РАН”;
автономная некоммерческая организация “Научно-просветительский центр палеоэтнологических исследований”;
ООО “Архэ” (научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);
ООО “Южный региональный центр археологических исследований” (Краснодар);
ООО “Терра” (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);
автономная некоммерческая организация “Подводное культурное наследие” (Севастополь);
благотворительный фонд “Деметра” (целью деятельности фонда указано “содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и восточного Крыма”);
благотворительный фонд “Наследие тысячелетий” (Симферополь).

Украина ввела следующие ограничительные меры относительно этих юридических лиц:

блокировка активов;
недопущение вывода капитала за пределы Украины;
приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановки действия специальных разрешений на пользование недрами;
прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ;
аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Также указ президента от 14 мая предусматривает введение санкций против российских соцсетей и веб-ресурсов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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