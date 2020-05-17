17 мая – Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией

17.05.2020, 16:54, Новости дня

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

«[Этот день, который отмечается с 2004 года, призван сосредоточить] внимание на насилии и дискриминации, с которыми сталкиваются лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсексуалы и все другие люди с иной сексуальной ориентацией, гендером, идентичностью, самовыражением и сексуальными характеристиками», – говорится на сайте May.17.org.

Генеральный секретарь ООН выпустил заявление, в котором отметил, что в этом году этот день пришелся «на период больших вызовов».

«Одним из многих серьезных последствий пандемии COVID-19 стала повышенная уязвимость людей из ЛГБТИ-сообщества, – заявил Антониу Гутерриш. – Многие представители ЛГБТИ- сообщества, которые и до этого становились жертвами предвзятого отношения, нападений и убийств за одно только то, кто они и кого они любят, теперь сталкиваются со стигматизацией из-за вируса, а также с новыми препятствиями при обращении за медицинской помощью».

Глава ООН призвал «объединиться против дискриминации и за право всех людей жить свободно, за равное достоинство и права».

Большинство мероприятий, посвященных этому дню, были переведены в онлайновый формат из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Дата 17 мая была выбрана в качестве международного чествования сексуального и гендерного многообразия в связи с решением ВОЗ в этот день 1990 года перестать считать гомосексуальность психическим расстройство