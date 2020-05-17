 

Ученые опровергли факт зарождения коронавируса на рынке в Ухане

17.05.2020, 16:53, Разное

Недавно американские исследователи провели очередное масштабное исследование на предмет изучения природы появления коронавируса. На основании его результатов исследователи сделали вывод, что прежнее заявление китайских властей о зарождении эпидемии на уханьском рынке является очень сомнительным.
Стоит напомнить, что ранее руководство КНР неоднократно заявляло, что появление эпидемии коронавируса началось с рынка морепродуктов и диких животных в Ухане. К слову, один из авторитетных китайских эпидемиологов даже успел упрекнуть региональные власти этого города в халатном умалчивании реальных масштабов заболевания. Однако результаты недавнего исследования объединенного коллектива американских ученых, представляющих технологические институты Гарварда и Массачусетса, а также Университет Британской Колумбии, заставило общественность сильно усомниться в озвученной позиции китайских властей. Причиной этому стал тот факт, что, согласно заявлению исследователей из США, до появления на рынке Уханя коронавирус “уже был предварительно адаптирован к передаче от человека к человеку”.

Примечательно, что немногим ранее схожую точку зрения озвучил и отечественный специалист Андрей Илларионов. Он, в частности, выразил уверенность в том, что эпидемия SARS-CoV-2 зародилась точно не на уханьском рынке морепродуктов. “Никакой иной версии места начала эпидемии, кроме Уханьского института вирусологии, в настоящее время не осталось”, – резюмировал свою гипотезу эксперт. Об этом пишет интернет-портал Culturavrn.ru.



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