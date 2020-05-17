ММА. Джастин Гэтжи грозится побить и Нурмагомедова, и Макгрегора

17.05.2020, 16:35, Новости дня

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи, который на турнире UFC 249 нокаутировал соотечественника Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона ведущего американского промоушена, готов дать бой и постоянному обладателю титула Хабибу Нурмагомедову, и Конору Макгрегору.

"Бой с Нурмагомедовым – это тот поединок, которого я очень хочу, — цитирует Гэтжи канал ESPN. – Это матч, который я реально заработал и заслужил. И это на сегодня – единственный бой для меня".

Однако, в планы амбициозного американца входит не только чемпионский поединок с непобедимым до сих пор россиянином: "Когда я побью Хабиба, я обязательно буду драться с Конором Макгрегором, потому что я хочу не только чемпионства, но и серьезно заработать. Я в этом деле для того, чтобы делать деньги".