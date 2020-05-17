 

Воробьев сообщил о частичном снятии ограничений, предупредив, что победы еще далеко

17.05.2020, 16:35, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что с 18 мая в Подмосковье начинают работу промышленные предприятия, объекты ЖКХ и строительство, потому что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

Глава региона обратил внимание на ключевые параметры, характеризующие подконтрольность вируса: коэффициент распространения (0,9, нужно меньше 1), свободные койко-места в больницах (65% при требуемых 50%), тестирование (120 на 100 тысяч при требуемых 90). Но до победы еще далеко, подчеркнул он, расслабляться еще рано. 

Другие ограничения остаются в силе. Электронные пропуска действуют, непродовольственные товары можно покупать только онлайн. 

Также Воробьев объявил о создании комиссии, работающей с обращениями по поводу выплат медикам. Согласно поручению президента, выплаты должны быть доведены в полном объеме и в указанный срок. Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов. Звонить по поводу выплат можно по телефону 8 (495) 990-77-77, сообщается на личной странице чиновника ВК.

 



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