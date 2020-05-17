 

В Латвии нашелся беспилотник, “сбежавший” от оператора в начале мая

17.05.2020, 16:35, Новости дня

Агентство гражданской авиации Латвии опубликовало фотографии с места обнаружения беспилотного летального аппарата, вышедшего из-под контроля 2 мая текущего года.

Напомним, что оператор потерял связь с пятиметровым беспилотником, который отправился в самостоятельный полет. Автономности летательного аппарата весом более 25 килограмм хватало на несколько суток.

Власти обратились к гражданам с просьбой сообщить им в том случае, если кто-то заметит "беглеца" в воздухе или обнаружит место его падения. В поисках принимали участие представители различных силовых структур.

Из-за опасности столкновения с бесконтрольным дроном, авиационная администрация Латвии была вынуждена ввести временные ограничения по высоте для гражданских самолетов, использующих правила полетов по приборам.

В конечном итоге аппарат нашелся на дереве в лесном массиве. Специалистам предприятия, которому принадлежит беспилотник, предстоит определить причины такого своеволия со стороны техники.



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