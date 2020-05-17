В нижегородском лесу нашли свалку вакцин от гриппа

17.05.2020, 16:30, Новости дня

В лесу под Дзержинском Нижегородской области обнаружили десятки коробок с вакциной от гриппа, рассчитанной на сезон 2019-2020 годов. Препараты изъяли, устанавливается медорганизация, для которой они были предназначены, сообщил министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов.

«Проводится расследование. Очень просто будет установить, откуда эта вакцина пришла и кто ее получил. Неиспользованную вакцину они должны были утилизировать, но никаких указаний на утилизацию вакцины минздрав в этом году не давал. Если кто-то самостоятельно принял решение таким образом ее утилизировать, это, конечно, нарушение. И оно однозначно повлечет за собой определенную правовую оценку», – передает его слова «Подъем».

Он отметил, что важно установить, кто это сделал – это могли как частные, так и ведомственные лечебные учреждения.

«Сейчас вакцина изъята с места и отправлена экспертам, чтобы определить в какую медорганизацию она была поставлена», – сказал он.