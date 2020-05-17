Рэпер Джиган вернулся на сцену после большого скандала

17.05.2020, 16:30, Разное

Отечественный рэп-исполнитель Джиган вернулся к музыкальной деятельности после возвращения из реабилитационной клиники. Певец выступил на онлайн-фестивале и презентовал новую композицию.

Популярный рэпер смог вновь порадовать своих поклонников, появившись на втором дне фестиваля VK Fest 2020. В рамках сейшна Джиган представил на суд поклонников целых две композиции: “Молоды мы” и “На восьмом этаже”. Исполнитель сообщил, что рад своему возвращению на сцену, пусть и в онлайн-формате. Примечательно, что знаменитость вернулся к творческой работе после серии громких скандалов. В настоящее время он работает в тесном сотрудничестве со своими коллегами – рэп-музыкантами Тимати и ST. Проводя много времени в студии звукозаписи, исполнители планируют создать новую песню, которая, по их мнению, буквально “разорвет” социальные сети. Немаловажен факт, что Джиган и Тимати на днях наконец восстановили свои дружеские отношения, в которых совсем недавно присутствовало сильное охлаждение.

Стоит напомнить, что последние месяцы стали для Джигана настоящим испытанием. Его весьма эпатажное поведение спровоцировало попадание в реабилитационный центр, где он лечился от пагубных зависимостей. В семье же тоже начались проблемы – супруга Джигана Оксана Самойлова устала терпеть странности мужа и объявила о решении подать на развод, даже несмотря на наличие у звездной пары четверых детей. Впрочем, певец заявляет, что изменился, и очень надеется на восстановление былых отношений с женой. Об этом сообщает интернет-издание “Слови и Дело”.