США запустили секретный военный космоплан
17.05.2020, 16:16, Новости дня
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Пуск состоялся в 09.14 по местному времени (16.14 мск). Через 1 минуту и 40 секунд ракета прошла порог скорости в 1 Мах, передает ТАСС.
Уже отделилась верхняя ступень носителя. На седьмой минуте полета трансляция запуска прекратилась.
Запуск проведен в интересах Космических сил США, проект курирует спецподразделение ВВС США, которое разрабатывает бомбардировщик следующего поколения. Информация об установленных на борту Х-37В приборах засекречена.
Запуск должен был состояться накануне, но его отложили из-за погоды.
Это шестой запуск такого космоплана.
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