 

США запустили секретный военный космоплан

17.05.2020, 16:16, Новости дня

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.

Пуск состоялся в 09.14 по местному времени (16.14 мск). Через 1 минуту и 40 секунд ракета прошла порог скорости в 1 Мах, передает ТАСС.

Уже отделилась верхняя ступень носителя. На седьмой минуте полета трансляция запуска прекратилась.

Запуск проведен в интересах Космических сил США, проект курирует спецподразделение ВВС США, которое разрабатывает бомбардировщик следующего поколения. Информация об установленных на борту Х-37В приборах засекречена.

Запуск должен был состояться накануне, но его отложили из-за погоды.

Это шестой запуск такого космоплана.



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