 

“Не в нужном месте, не в нужное время”: всплыли новые данные о задержании Муцениеце

17.05.2020, 16:10, Разное

Буквально недавно с актрисой Агатой Муцениеце произошла небольшая неприятность. Сотрудники правоохранительных органов задержали артистку задержали в центре Москвы.

Во время пробежки знаменитость обратила внимание на то, что в одном из столичных парков вырубают деревья. После этого актрису заметили полицейские, которые доставили ее в отделение.

Позже блюстители порядка разъяснили актрисе, что находиться на улице во время режима самоизоляции без специального пропуска нельзя. Муцениеце была отпущена домой без каких-либо последствия.

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Публикация от ЖАННА МИХАЛНА (@pravobloger) 17 Май 2020 в 1:20 PDT

Адвокат звезды Жанна Михална обнародовала в своем “Инстаграм” свежий пост, где разместила все подробности случившегося. По словам Жанны, Муцениеце просто оказалась не в нужном месте, не в нужное время.

Кроме того, представитель звезды посетовала на то, что в прессе последнее время появляется много недостоверной информации о Агате Муцениеце. Так, публикации в СМИ о том, что актрисе выписали административный штраф, оказались враньем.



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