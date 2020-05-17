 

“Расходимся с Машей”: Ефремов откровенно о личной жизни

17.05.2020, 16:10, Разное

Звездная пара находится в московской квартире. Из-за того, что каждый занимается рабочими вопросами, у них возникают трудности.

Актер увлекся изучением психологии. Кроме того, Никита Ефремов участвует в удаленных репетициях спектаклей. Остается у него время и на избранницу. Иногда им приходится делить домашнее пространство.

“Расходимся с Машей по разным комнатам”, – отметил актер. Поделили они и домашние обязанности. Девушка отвечает за завтраки, а Никита Ефремов готовит обеды и ужины. К слову, недавно сын Михаила Ефремова отказался от мяса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от никита ефремов (@efremovefremov) 14 Фев 2020 в 7:29 PST

Напомним, недавно Мария Ивакова переболела коронавирусом. К счастью, болезнь у телеведущей протекала в легкой форме.

Как писали “Дни.ру”, Никита Ефремов и Мария Ивакова встречаются больше года. Поклонники ждут не дождутся, когда пара решится связать себя узами брака. Однако у актера уже есть неудачный опыт семейной жизни, поэтому, возможно, он не скоро решиться вновь отправиться в загс.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Перечислены регионы без случаев заражения коронавирусом

21.04 / “Животные начнут умирать”: Запашный рассказал о страшных последствиях коронавируса

05.04 / Компания Xiaomi показала проекционный автомобильный дисплей

04.04 / Ученые назвали 6 ухудшающих иммунитет повседневных привычек

29.04 / Мнение: Поджигатели леса

01.05 / Больше 7 тысяч за сутки: число зараженных коронавирусом в России резко выросло

14.04 / Эксперты назвали 10 привычек, от которых портятся зубы

10.04 / В США создали способный преобразовать диван в пульт для телевизора спрей

29.04 / Мнение: Беспилотник, которого не было

17.05 / Китай и Россия могут инициировать расследование в отношении американских биолабораторий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска