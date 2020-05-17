“Расходимся с Машей”: Ефремов откровенно о личной жизни
17.05.2020, 16:10, Разное
Звездная пара находится в московской квартире. Из-за того, что каждый занимается рабочими вопросами, у них возникают трудности.
Актер увлекся изучением психологии. Кроме того, Никита Ефремов участвует в удаленных репетициях спектаклей. Остается у него время и на избранницу. Иногда им приходится делить домашнее пространство.
“Расходимся с Машей по разным комнатам”, – отметил актер. Поделили они и домашние обязанности. Девушка отвечает за завтраки, а Никита Ефремов готовит обеды и ужины. К слову, недавно сын Михаила Ефремова отказался от мяса.
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Напомним, недавно Мария Ивакова переболела коронавирусом. К счастью, болезнь у телеведущей протекала в легкой форме.
Как писали “Дни.ру”, Никита Ефремов и Мария Ивакова встречаются больше года. Поклонники ждут не дождутся, когда пара решится связать себя узами брака. Однако у актера уже есть неудачный опыт семейной жизни, поэтому, возможно, он не скоро решиться вновь отправиться в загс.
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