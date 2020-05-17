 

Наргиз Закирова сожалеет, что не попрощалась с отцом перед его смертью

17.05.2020, 16:09, Разное

Наргиз Закирова сожалеет, что не попрощалась с отцом перед его смертью. Вокалистке до сих пор трудно вспоминать трагический период из жизни.
Наргиз Закирова потеряла отца в 2013 году, он заболел раком и умер. Через годы после смерти родителя вокалистка призналась, что очень сожалеет о том, что не получилось как следует проститься с отцом. Он долго продолжал борьбу с тяжелым недугом, родные же старались всегда находиться рядом. Артистка помнит, что последние недели жизни ее отец был в больнице подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сам не дышал и не мог двигаться, но все равно родные до последней минуты верили в чудо, ожидая, что он сможет выкарабкаться.

Наргиз Закирова надеялась, что отец выживет и последний разговор с ним откладывала, но перед смертью он позвал ее к себе, уже предвидя смерть. Артистка не верила в его кончину и приняла решение прийти к отцу на следующий день, но прощального разговора так и не случилось. Певица до сих пор не может простить себя, что не осталась с родителем.



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