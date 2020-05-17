Константин Богомолов в сериале “Безопасные связи” превратил Ксению Собчак в “старуху”

17.05.2020, 16:09, Разное

Константин Богомолов в условиях режима самоизоляции ведет работу над новым сериалом “Безопасные связи”. Ради съемок в проекте его жене Ксении Собчак пришлось превратиться в “старуху”.

Премьера сериала состоялась на видеоплатформе Start. Сам Богомолов указывает, что это история о любви в период карантина, а также о том, как порой людям приходится делить крышу с чужими им вторыми половинами. События разворачиваются в видеочате, посредством которого происходит общение героев. В седьмом эпизоде “Безопасных связей” мелькает и непосредственно Ксения Собчак. Притом выглядит она заметно старше своего возраста, исполняя роль матери персонажа актера Никиты Ефремова. Лицо телеведущей покрывают морщины, а волосы — седина.

Реакция зрителей на такое “перевоплощение” оказалась неоднозначной. Одни похвалили Собчак за смелость и самоиронию, в то время как другие обвинили в попытке эпатировать публику. Некоторые поинтересовались, почему Богомолов не пригласил на указанную роль соответствующую возрасту героини актрису.