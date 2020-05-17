 

Константин Богомолов в сериале “Безопасные связи” превратил Ксению Собчак в “старуху”

17.05.2020, 16:09, Разное

Константин Богомолов в условиях режима самоизоляции ведет работу над новым сериалом “Безопасные связи”. Ради съемок в проекте его жене Ксении Собчак пришлось превратиться в “старуху”.
Премьера сериала состоялась на видеоплатформе Start. Сам Богомолов указывает, что это история о любви в период карантина, а также о том, как порой людям приходится делить крышу с чужими им вторыми половинами. События разворачиваются в видеочате, посредством которого происходит общение героев. В седьмом эпизоде “Безопасных связей” мелькает и непосредственно Ксения Собчак. Притом выглядит она заметно старше своего возраста, исполняя роль матери персонажа актера Никиты Ефремова. Лицо телеведущей покрывают морщины, а волосы — седина.

Реакция зрителей на такое “перевоплощение” оказалась неоднозначной. Одни похвалили Собчак за смелость и самоиронию, в то время как другие обвинили в попытке эпатировать публику. Некоторые поинтересовались, почему Богомолов не пригласил на указанную роль соответствующую возрасту героини актрису.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Личное: Внешность и профессионализм

13.05 / Врачей тревожит ситуация с коронавирусом на фоне завершения майских праздников

26.03 / Мнение: Коронавирусные ужесточения

13.05 / Военный эксперт Леонков предупредил о возможности силовой атаки со спутников Space X

05.05 / Xiaomi Mi 10 будут продавать без встроенной рекламы в MIUI

08.05 / Мнение: Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

31.03 / Личное: Есть еда? Тогда они идут к вам!

22.04 / В Тимати в прямом эфире проколол губу, а Настя Ивлеева написала голой грудью картину

30.03 / Врач из Египта назвал основные преимущества употребления лука

12.05 / “В дурку пора”: разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска