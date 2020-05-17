 

Медики опубликовали видео в защиту уволенного главврача армавирской больницы

17.05.2020, 16:08, Новости дня

В Сети появилось видео, которое сняли сотрудники городской больницы в Армавире в защиту уволенного после скандала с невыплатами дополнительных средств главврача.

«Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации», – говорят медики на опубликованном порталом Gorodarmavir видео.

Накануне сообщалось, что в Армавире главврача горбольницы уволили после нарушений с выплатами медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами.

Перед этим армавирские медики опубликовали видеообращение, в котором заявили о неполучении надбавок за работу с коронавирусными больными.



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