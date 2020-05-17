 

Инцидент с зеленой морской черепахой вновь поднял тему загрязнения океана пластиком

17.05.2020, 16:06, Новости дня

В Таиланде местные жители нашли на берегу морскую черепаху, которой потребовалась срочная помощь ветеринаров. Несчастное животное проглотило 30-сантиметровый пластиковый пакет, приняв его, очевидно, за водоросли. Это должно было стать причиной смерти черепахи, которую, правда, удалось спасти, сообщает портал Dailymail.

В Сети появился видеоролик, на кадрах которого запечатлено спасение таиландскими ветеринарами зеленой морской черепахи. У несчастного животного из заднего прохода торчал застрявший в желудке пластиковый пакет, длина которого оказалась равна 12 дюймам (около 30 сантиметров). Спасатели вытащили пакет, который не только блокировал проход, но и не давал нормально функционировать желудку черепахи, что в конечном счете стало бы причиной ее гибели.

Черепаху нашли на побережье в восточной части Таиланда в Районге местные жители, которые, увидев беспомощное животное, вызвали спасателей. Вскоре черепаху доставили в ветеринарное отделение, где ей оказали необходимую помощь. Данные морские обитатели, занесенные в список исчезающих видов, питаются водорослями и другими травами, произрастающими в толще вод, поэтому черепаха вполне могла принять пластиковый пакет за водоросли и проглотить его, полагают специалисты.

Инцидент с новой силой поднял вопрос загрязнения морей пластиковыми отходами, коих (по разным оценкам) попадает в Мировой океан от 4,8 до 12,7 млн тонн каждый год, и пока что эти цифры не показывают предпосылок к уменьшению.



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