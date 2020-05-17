В Сербии модернизировали САУ 2С1 “Гвоздика”, установив электронику и зенитный пулемёт

17.05.2020, 15:53, Разное

Министерство обороны Сербии получило обновлённую самоходную артиллерийскую установку. Инженеры модернизировали САУ 2С1 “Гвоздика”, применив новую электронику и зенитный пулемёт.

В армии Сербии решили продлить эксплуатационный период САУ 2С1 “Гвоздика”, повысив её боевые характеристики и доведя их до современных стандартов. Чтобы этого добиться, инженеры разработали новую электронику, которая позволяет расширить потенциал самоходной гаубицы. Благодаря программному обеспечению боевая единица может начать вести огонь уже через 20 секунд после выхода на позицию. За это отвечает баллистический компьютер. Также теперь машина может вести огонь в режиме MRSI, в котором на цель одновременно обрушивается несколько снарядов. Он является атрибутом всех современных образцов вооружения. Также разработаны два новых боеприпаса. Их отличает от стандартного вооружения повышенное воздействие на цель и большая дальность поражения. В списке новинок указана установка прибора ночного видения, новой противопожарной системы, а для комфортного передвижения экипажа теперь применяют кондиционер. Повысили конструкторы и противовоздушную оборону. Для этого на башне разместили пулемёт ПКТ калибра 7,62, обшив его бронелистами, защищающими стрелка.

Также главе Минобороны Сербии Александру Вулину продемонстрировали боевую машину пехоты M80A, у которой повысили бронезащиту. В скором времени в вооружённых силах Республики усилят все стоящие на вооружении БМП.