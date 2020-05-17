Глава Подмосковья заявил о возобновлении работы промпредприятий

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17.05.2020, 15:53, Новости дня

С понедельника в Московской области будут запущены в работу промышленные предприятия и строительные объекты, также начнутся работы на объектах ЖКХ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, при принятии решения оценивались три ключевых цифры: коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше 1 (в Подмосковье – 0,9); число свободных коек в больницах – как минимум половина (в Подмосковье – 65%); число тестирований – не менее 90 на 100 тыс. населения (в регионе – 120 тестов).

«Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется. Конечно, до полной победы над вирусом еще очень далеко и расслабляться рано», – отметил губернатор.

По его словам, положение дел по-прежнему непростое: в Подмосковье больше 25 активных очагов, количество контактных в них – более 3 тыс. человек.

«Поэтому другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска – действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей. Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас», – сказал Воробьев.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 709 новых случаев коронавируса, в том числе в Подмосковье – 907.



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