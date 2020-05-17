Наталья Водянова рассказала о переносе свадьбы с Антуаном Арно

17.05.2020, 15:45, Разное

Коронавирус уже отменил на неопределенный срок свадебные церемонии Кэти Перри и Орландо Блума, Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, Эммы Стоун и Дэйва МакКери, а теперь стало известно, что в этот список входит и пара Натальи Водяновой с Антуаном Арно. Ранее СМИ сообщали о возможном переносе их торжества, и вот теперь модель лично подтвердила это в новом видеоинтервью российскому Vogue. На вопрос Маши Федоровой, где бы она была в середине мая, если бы не карантин, Наталья ответила: “Возможно, на моем девичнике”. Проверив ежедневник, она подтвердила, что не ошиблась – девичник должен был пройти в этот уикенд в Коста-Рике.

Но не сложилось, хотя мне кажется, что все сложилось, как и должно. Я не хочу смотреть в будущее, потому что это всегда меня пугает. Дай Бог, все обойдется и остановится в какой-то ситуации, с которой мир сможет справиться и мы сможем оставаться позитивными.

Далее Маша спросила Наталью про свадебное платье:

Все примерки отложились, свадебное платье уже должно было быть готово, потому что свадьба планировалась через месяц. И если бы все шло, как шло, то я бы уже примеряла свадебное платье. Мы перенесли торжество ровно на год, потому что я не хочу менять тот сценарий, который мы долго-долго вынашивали и о чем мы мечтали. Для нас еще один год не отпраздновать нашу пару… для меня это не проблема. Антуан говорил: “Может, осенью?” Но я: “Нет-нет, мы ждем лета спокойно”. Надеюсь, что к тому моменту ситуация будет понятна и все вернется в обычный ритм.

Еще в феврале Наталья немного приоткрыла завесу тайны насчет будущего торжества в интервью испанскому ELLE:

Мы поженимся совсем скоро, и это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Признаюсь честно, во Франции привыкли к торжествам на порядок масштабнее, поэтому точно найдутся те, кто назовет нашу церемонию скромной.

По данным СМИ, свадьба пары должна была пройти в поместье в регионе Шампань.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, а встречаться начали лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го – Роман. До этого модель состояла в браке с аристократом Джастином Портманом. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).

Предложение руки и сердца Антуан сделал Наталье еще в начале 2019-го, но рассказать о нем миру пара решила лишь 1 января 2020 года.