В Пуэрто-Рико пройдет очередной референдум о вхождении в состав США

17.05.2020, 15:40, Новости дня

В Пуэрто-Рико в ноябре 2020 года пройдет референдум о вхождении в состав США на правах штата. Такой закон подписала губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед, пишет издание Exelcior.

Результаты референдума не будут носить обязательный характер, поскольку даже в случае положительного голосования на нем граждан вопрос вхождения Пуэрто-Рико в состав США должен одобрить американский Конгресс.

Пуэрториканцы являются гражданами США, но не могут голосовать на президентских выборах в стране.

Остров освобожден от федерального подоходного налога США, однако платит налоги на социальное обеспечение, медицинскую помощь и местные налоги. При этом бюджет Пуэрто-Рико получает от США меньше федеральных средств, чем другие штаты.

Бывший сенатор США от Пуэрто-Рико Роберто Пратс высказал мнение, что предстоящий референдум будет бесполезным, как и предыдущие пять.

Последний раз жители острова голосовали за вхождение в состав США в 2017 году. Минюст США тогда не поддержал проведение голосования в Конгрессе.

Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом неинкорпорированной организованной территории, то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Действие конституции США на территории ограничено, верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.