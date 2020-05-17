 

Разумков: На сегодня в парламенте нет депутатов, больных COVID-19

17.05.2020, 15:40, Новости дня

Ни один народный депутат сегодня не болеет COVID-19. Об этом в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 16 мая, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“На сегодня больных, к счастью, – я надеюсь, что так будет и в дальнейшем – народных депутатов нет. В аппарате – тоже нет. Мне трудно сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100 процентов не могу дать. Однако, насколько мне известно, заболевших нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не сообщали”, – отметил спикер.

30 апреля Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

“Почему 15? Потому что, возможно, не все об этом сообщили. Однако по каждому такому случаю пытались выявить круг лиц для того, чтобы максимально обезопасить как аппарат, так и народных депутатов, так и людей, с которыми они общались”, – рассказал он.

Официально коронавирус подтвердили у пяти народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова.

В Украине коронавирус подтвержден у 18 291 жителя, 514 из них умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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