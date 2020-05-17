 

В «Слуге народа» призвали вернуть медицину «как во времена СССР»

17.05.2020, 15:30, Новости дня

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Евгений Шевченко заявил, что на Украину нужно вернуть медицину «как во времена СССР».

Он заявил, что бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун создала капиталистическую систему, не прижившуюся в стране, передает РИА «Новости».

«Да, я хочу, чтобы была система, как в СССР. И пандемия показала, что это лучшая система», – сказал Шевченко, отметив, что СССР справлялся и с более серьезными пандемиями. По его словам, этот опыт Киеву нужно перенять.

Ранее сообщалось, что против Супрун, чья реформа может привести к увольнению 50 тыс. медиков, могут завести уголовное дело.



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